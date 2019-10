I fan di Supernatural difendono Jared Padalecki dopo il suo arresto

La notizia dell'arresto di Jared Padalecki non ha lasciato indifferenti i fan di Supernatural, che hanno commentato sui social l'accaduto. L'attore, a quanto ha riferito TMZ, è stato arrestato fuori da un locale di Austin, Texas, ed è accusato di duplice aggressione e di ubriachezza molesta.

Secondo testimoni oculari, Padalecki avrebbe "colpito in faccia" un barista all'interno del locale, per poi venire quasi alle mani con il direttore generale dopo una discussione. Sarebbe poi stato portato fuori da un amico per cercare di recuperare la calma, e da un video sembrerebbe che all'arrivo della polizia abbia sprezzantemente gettato un mazzetto di banconote agli agenti.

Nelle ultime ore molti fan di Jared Padalecki, noto anche per aver interpretato Dean Forester in Una mamma per amica, hanno parlato della notizia su Twitter. La maggior parte di loro sembrerebbe prendere le difese dell'attore, anche se non mancano i commenti critici.

@JaredTomPaul scrive: "Ehi, noi di Supernatural siamo una famiglia, quindi per favore non cominciate a giudicare e ad offendere Jared Padalecki! Qualunque cosa sia accaduta Jared è un essere umano come noi! Non giudicate!"

Secondo @gothpandaotaku, "Amo Jared con tutto il cuore e tutta l'anima. Niente potrà cambiare questo fatto. Non tollererò nessun messaggio di odio verso di lui sulla mia timeline", minacciando di bloccare chiunque sia critico verso l'attore.

@Sammorningstrx commenta invece: "Ora che Jared è stato arrestato è come se tutti lo odiassero, ma era ubriaco e ha commesso un errore. I veri fan sanno che ciò che ha fatto ieri non era affatto da lui."

@BlurryImpala sembra più equilibrato: "Jared mi sta a cuore ma non cercherò di giustificare le sue azioni. Tutti possono sbagliare, specialmente da ubriachi."

C'è però anche chi non sembra sorpreso. "Qualcuno si aspettava davvero qualcosa di diverso da un uomo di mezza età che si scaglia contro la gente su Twitter?" scrive @mereovermillion. "Jared Padalecki è sempre stato così."

La discussione è destinata a continuare. Nella stagione 15 di Supernatural, intanto, ci sarà l'addio a due personaggi.