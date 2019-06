I fan di Swamp Thing lanciano una campagna per salvare la serie

Swamp Thing ha avuto vita breve: la nuova serie targata DC non è stata infatti riconfermata per una seconda stagione, nonostante i giudizi positivi ottenuti dai fan e dal pubblico.

Pubblico al quale la decisione sembra decisamente non andare giù. Su Twitter, infatti, è immediatamente partita la campagna #SaveSwampThing mirata a spingere la produzione a regalare ai fan una seconda stagione della serie del DC Universe.

Swamp Thing, nonostante le critiche generalmente molto positive, paga probabilmente l'essere una serie piuttosto di nicchia rispetto ad altre con cui condivide l'universo. Le avventure della bestia nata dalla palude vantano, infatti, un numero relativamente esiguo di lettori già per quanto riguarda il cartaceo: difficile che con una serie tv le cose potessero andar meglio, nonostante la qualità della trasposizione.

I costi per la produzione della serie sono stati inoltre piuttosto alti e la versione ufficiale delle motivazioni per la cancellazione dello show riguardano gli incassi che, a quanto pare, non sarebbero stati sufficienti a coprire le ingenti spese sostenute. La stessa piattaforma streaming del DC Universe non sta ottenendo risultati eclatanti per quanto riguarda gli abbonamenti, per cui dei tagli alla produzione sono stati inevitabili. A testimoniare sulle ottime recensioni ottenute dai fan, comunque, restano le valutazioni su Rotten Tomatoes: Swamp Thing vanta il 92% di gradimento.