I fan di The Big Bang Theory hanno scovato un clamoroso errore. O forse no?

The Big Bang Theory, uno degli show che ha contribuito al successo della cultura nerd in ambito televisivo, si è concluso ormai da parecchi mesi. L'interesse per la serie, però, sembra ancora molto attivo come dimostrato da un gruppo di fan che pensano di aver trovato un errore grossolano all'interno di una foto con Sheldon e il resto del cast.

Se l'amore tra Jim Parsons e gli autori di TBBT è stato praticamente immediato, lo stesso si può dire anche del legame che hanno stabilito i fan con la serie e sopratutto con il personaggio dell'ormai celebre scienziato Sheldon Cooper. Dopo il presunto buco narrativo della prima stagione, la ricerca di errori e inesattezze all'interno dello show ideato da Chuck Lorre e Bill Prady continua tuttora come dimostra l'indignazione di alcune persone per via della disattenzione dimostrata nella foto.

Nella foto in questione, infatti, si può notare Sheldon seduto sul divano in mezzo a Penny (Kaley Cuoco) e Howard (Simon Helberg). Questo dettaglio è bastato a scatenare la polemica perché secondo alcuni utenti di Reddit è stato tradito uno dei punti focali della caratterizzazione del personaggio di Parsons, ovvero il desiderio di voler stare seduto sempre sulla parte più esterna del divano.

Ma si tratta davvero di un errore grossolano? Naturalmente Sheldon durante le stagioni della serie TV ha quasi sempre recitato come un mantra quel suo fastidio nel non ritrovarsi seduto nel suo solito posto, ma guardando con attenzione la foto si può notare immediatamente come l'immagine sia probabilmente ironica, dimostrato anche dal fatto che il dottor Cooper guarda colui posizionato sul suo lato preferito del divano, Howard, con aria seccata.

Voi cosa ne pensate? Si è trattato di un clamoroso errore e i fan hanno fatto bene a sottolinearlo oppure si è trattata di una semplice fotografia ironica? Vi ricordiamo infine che Jim Parsons e Mayim Bialik produrranno una serie nuova per Fox che dovrebbe essere lanciata nel 2020.