I fan di The Flash sono sotto shock per quanto accaduto ad un personaggio

Sono tempi duri per i fan dell'Arrowverse: con la Crisi che si avvicina aumentano le situazioni a rischio per i personaggi dei vari show, ed è quindi inevitabilmente tempo di addii piuttosto dolorosi, alcuni annunciati, altri decisamente imprevisti.

Ad essere colpito in pieno dal precipitare degli eventi, durante l'ultimo episodio di The Flash, è stato il povero Cisco: il personaggio interpretato da Carlos Valdes si trova infatti a scoprire che la sua ex Cynthia, alias Gypsy, è stata uccisa durante uno scontro con l'hacker Echo.

Non solo: per un po' di tempo i fan sono stati portati a pensare che Echo potesse essere lo stesso Cisco, in preda a fortissime psicosi derivate dalla perdita dei suoi poteri; tutto ciò fino alla scoperta che, in effetti, Echo sia un doppelganger di Cisco capace di sfruttare un attimo di esitazione avuto da Cynthia per ucciderla.

Un brutto colpo per l'amico di Barry, ma anche per i fan: dando un'occhiata ai social, infatti, non è difficile trovare centinaia di reazioni di fan sotto shock per la rivelazione, sconvolti almeno quanto Cisco dalla consapevolezza di non poter più rivedere Gypsy nel proseguo dello show.

La morte di Cynthia è stata commentata alcune ore fa proprio da Carlos Valdes. La sinossi del sesto episodio di The Flash, intanto, è già disponibile online.