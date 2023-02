Fan di The Last Kingdom? Da Bernard Cornwell arriva The Winter King sui miti arturiani

In attesa di Seven Kings Must Die , il film che concluderà le vicende di The Last Kingdom, giungono notizie su una nuova serie tratta dai libri dell’autore Bernard Cornwell e basata sulla leggenda di Re Artù.

La nuova serie è tratta da una trilogia di romanzi pubblicati negli anni ’90 e conosciuta come Il Romanzo di Excalibur: la saga, ambientata nel primo medioevo in Gran Bretagna, mescola elementi storici ad altri, fantasy e inventati, che si rifanno ai celeberrimi miti arturiani.



La compagnia che sta dietro la produzione di The Winter King, la Bad Wolf, promette un’ambientazione ostile, tipica del mondo di quell’epoca, a fare da sottofondo alla storia di Artù Pendragon verso la consacrazione, che tutti gli riconosciamo, di grande leader e di guerriero leggendario.



Nei dieci episodi della prima stagione verranno presentati i personaggi della leggenda in un modo inedito e oscuro, secondo la versione dell'autore Bernard Cornwell, molto più incentrata su quelli che sono gli intrighi e le vicissitudini della politica del tempo.

Le riprese della prima stagione, svoltesi tra il Galles e la parte occidentale dell’Inghilterra sono già state portate a termine e si attendono nuove informazioni per quanto riguardi la data di uscita sulla piattaforma di streaming inglese ITVX.

Siete pronti a tuffarvi in un nuovo oscuro medioevo incentrato sulla figura di Re Artù? Intanto noi, dal canto nostro, vi lasciamo alla rivisitazione di Guy Ritchie King Arthur: Il Potere della Spada.