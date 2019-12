I fan di The Mandalorian si chiedono se vedremo il volto di Mando per il season finale

Nell'elogiare ancora una volta lo splendido lavoro compiuto da Disney con questa prima stagione di The Mandalorian non vanno risparmiate lodi al protagonista Pedro Pascal, capace di dar forma e caratterizzazione al suo personaggio pur senza poter mai contare sull'ausilio delle proprie espressioni facciali.

Recitare per un'intera stagione con il volto coperto da un ingombrante casco non dev'essere prova facile per nessun attore, ma in questo caso non se ne poteva ovviamente fare a meno: il volto coperto è uno dei tratti caratteristici di Mando, quello che più di tutti rende la sua immagine immediatamente riconoscibile, esattamente come fu per Boba Fett nella prima trilogia di Star Wars.

Il casco serve inoltre inevitabilmente anche a stimolare la curiosità dei fan: nel corso della stagione non sono stati pochi sui vari social i post nei quali ci si chiedeva se avremmo mai potuto vedere Mando a volto scoperto, e con l'avvicinarsi del finale di stagione l'hype sembra essere aumentato vertiginosamente. Basta dare una veloce occhiata a Twitter per rendersi conto di quanto i fan di The Mandalorian abbiano voglia di vedere Pedro Pascal senza casco: la loro richiesta è destinata ad essere accolta?

Ebbene, pare proprio di sì! Nell'episodio vedremo infatti Mando restare gravemente ferito, ragion per cui il droide IG-11 si troverà costretto a rimuovere l'elmo nonostante le proteste del nostro eroe, che spiega al droide di aver fatto voto di non mostrare mai il suo volto ad altri esseri viventi. IG-11 avrà però vita facile nel zittirlo: lui, infatti, non è un essere vivente, per cui il voto di Mando resterà intatto e noi potremo finalmente vedere il volto (abbondantemente insanguinato) di Pedro Pascal.

