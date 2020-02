I fan di The Mandalorian creano il pupazzo di neve di Baby Yoda

Dopo l'annuncio del pupazzo di Baby Yoda a grandezza naturale, dei fan creano una versione decisamente più invernale del tenero personaggio di The Mandalorian.

In effetti il pupazzo di Baby Yoda non è molto economico, ma i fan in questione, originari del Wisconsin, hanno trovato una soluzione più che dignitosa al problema. Hanno costruito un pupazzo di neve alto quasi due metri e siamo sicuri che riuscirà a strappare un sorriso a tutti i fan di The Mandalorian. La foto è stata scattata dalla vicina di casa, che non è riuscita a trattenersi dall'immortalare la creazione per poi pubblicarla su Twitter. Si è poi congratulata con i bambini che l'hanno costruito.

I commenti dei fan sono stati molti. C'è chi chiede dove poter appoggiare le offerte votive per incominciare a venerare la creatura come se fosse una divinità, e chi vorrebbe andare ad abbracciarlo immediatamente. Un altro utente ha sottolineato come sia leggermente troppo alto per poter essere The Child, che nella serie è un bambino.

L'ingegno e l'immaginazione dei fan non sembrano avere limiti quando si tratta di omaggiare la nuova serie di Star Wars prodotta da Disney+. Lo stesso Giancarlo Esposito ha commentato l uva di The Mandalorian. Chissà quale sarà la prossima invenzione. Magari in estate ci ritroveremo a guardare imponenti sculture di sabbia con il volto del piccolo The Child.