Un fan di The Mandalorian ha creato la sua versione della Spada di Moff Gideon

A pochi giorni dalla conclusione dell'ottima prima stagione di Star Wars: The Mandalorian di Disney+, i fan hanno cominciato ad esplorare a fondo la serie live-action ideata da Jon Favreau così da ammirarne ogni dettaglio, specie poi se proveniente dall'Universo Espando di Star Wars come un elemento dell'ultimo episodio.

Una volta distrutta con una carica esplosiva l'ala sinistra del caccia del Moff Gideon (Giancarlo Esposito), questa precipita lasciando intrappolato e privo di coscienza al suo interno il Governatore dell'Impero Galattico. Proprio alla fine dell'episodio, però, una spada laser e incandescente trafigge le lamiere del veicolo, aprendosi una strada verso l'esterno.



Si scopre così che il Moff Gideon è ancora vivo e in possesso di una splendida Darksaber, strumento di morte creato da Tarre Vizsla, primo Mandaloriano ad entrare ufficialmente nell'Ordine dei Jedi durante il periodo della Vecchia Repubblica. Si tratta di una spada con un cuore di metallo nero e circondata da un'aura laser dai colori del neon. Bellissima da vedere.



Prima che la Darksaber facesse comunque la sua ri-comparsa in The Mandalorian, l'utente Dark_Kronos aveva condiviso un video della costruzione fai da te della spada, lo stesso che vi riproponiamo adesso in calce alla notizia. Il risultato è fantastico, con i bordi che si illuminano e la lama completamente nera. Un ottimo lavoro.



Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x08 e al capodanno in compagnia di The Mandalorian.