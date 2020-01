Dei fan di The Mandalorian hanno trasformato la serie in uno spaghetti western

La cifra stilistica di Star Wars è sempre stata quella di mettere insieme elementi di più generi: il fantasy, il cappa e spada, la fantascienza, in alcuni momenti addirittura la tragedia greca e, ovviamente, il western. Proprio sull'estetica di quest'ultimo punta moltissimo The Mandalorian, la serie ideata da Jon Favreau e disponibile su Disney+.

Sparatorie, paesaggi polverosi, inseguimenti, personaggi schivi e silenziosi: gli elementi per un buon western ci sono tutti nello show che narra le avventure del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. Alcuni fan della serie, dunque, hanno pensato bene di approfittare della cosa tirando fuori dal cilindro un trailer decisamente diverso da quelli visti finora.

Montando in maniera adeguata alcune scene della prima stagione di The Mandalorian, infatti, ciò che ne è venuto fuori è stato un meraviglioso trailer in stile spaghetti western con tutti i crismi del caso: ci sono le musiche di Ennio Morricone (il tema di Per un Pugno di Dollari e L'Estasi dell'Oro, per la precisione), le zoomate ad effetto, i titoli vistosi e colorati, le dissolvenze cartoonesche e l'effetto da pellicola un po' rovinata.

Un lavoro fatto a regola d'arte, insomma, che non fa che attribuire ulteriore fascino ad una delle serie di maggior successo dell'anno appena conclusosi. Quella western, comunque, non è la prima variazione sul tema: abbiamo già visto, infatti, The Mandalorian immaginato come un fumetto Marvel; restando in tema vintage, inoltre, qualcuno ha pensato bene di ricreare Baby Yoda di The Mandalorian con il Cubo di Rubik.