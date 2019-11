I fan di The Mandalorian vogliono un avatar Disney+ dedicato a Baby Yoda

A due settimane dal lancio ufficiale americano di Diseny+, i primi abbonati al servizio streaming si stanno ancora abituando all'interfaccia della piattaforma, alla scoperta di scorciatoie di fruizione e opzioni nascoste, e particolarmente apprezzati si sono rivelati gli Avatar utente dedicati ai personaggi della Disney.

Ce ne sono tantissimi dedicati tanto ai film della Pixar quanto ai classici, senza dimenticarsi ovviamente dei cinecomic Marvel Studios o dell'Universo di Star Wars, in queste ultime settimane sulla bocca di tutti grazie all'ottima The Mandalorian di Jon Favreau, che sta conquistando il cuore di ogni appassionato della saga.



Soprattutto, la prima serie live-action di Star Wars ha rivelato quella che è divenuta dopo appena tre episodi la nuova e preferita mascotte del franchise, cioè il tenerissimo Baby Yoda. Al piccolo asset di Star Wars è stata dedicata una canzone originale e Baby Yoda avrà anche del merchandising tutto suo entro Natale, e adesso i fan della saga vogliono anche un Avatar utente Disney+. Lo si intuisce dal post via Reddit di un utente che ha riscosso grandissimo successo via web.



La serie tornerà con il quarto episodio il prossimo 29 novembre. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x03 e alle gif di Baby Yoda.