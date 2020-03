I fan di The Walking Dead 10 vogliono una relazione romantica tra due personaggi

Anche nel bel mezzo di un'apocalisse zombie c'è tempo per gli affetti e per le relazioni sentimentali. Dopotutto, il mondo in qualche modo va ripopolato... Ecco dunque che i fan hanno iniziato a discutere su Reddit di una particolare relazione che potrebbe nascere tra due personaggi di The Walking Dead 10.

Stiamo parlando di Negan e Carol: i due hanno collaborato per uccidere Alpha e nella puntata intitolata Look at the flowers si sono incontrati per discutere di quanto accaduto (e per infilare la testa di Alpha su di una picca, già che c'erano). Sebbene Carol abbia, per il momento, tradito Negan, non rispettando la promessa di nobilitarlo agli occhi del gruppo per essere riuscito ad eliminare la minaccia rappresentata da Alpha, c'è chi ha voluto vedere in questa loro collaborazione i presupposti per un'intesa più profonda.

Il thread su Reddit, intitolato "Carol e Negan sarebbero una coppia incredibile" lo testimonia. Sono stati in molti ad aver condiviso questa visione, mentre altri hanno sottolineato come "Negan non potrebbe mai avere una vera relazione. Sì, aveva le sue mogli, ma credo che il suo affetto sia riservato a Lucille ". Lucille era sia il nome della sua letale mazza da baseball sia il nome della moglie defunta.

Altri utenti apprezzerebbero invece una relazione del tutto platonica tra i due: "Non li vedo bene come coppia, ma potrebbe nascere una gran bella amicizia". Di sicuro è auspicabile che il loro rapporto non finisca qui: "Questi due sono personaggi davvero complessi e, se ci pensate, sono davvero simili. Mi piacerebbe vedere più scene con loro, soprattutto perché sono sempre stati i miei personaggi preferiti".



Strano a dirsi, ma i due non si erano mai incontrati fino a questo momento. Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che è stato un piacere recitare finalmente con Melissa McBride. Una foto del backstage ci conferma che i due sono davvero felici.