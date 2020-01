I fan di The Walking Dead chiamano ancora Chandler Riggs con il soprannome di Carl Grimes

Carl Grimes, croce e delizia del povero Chandler Riggs: l'attore e la sua carriera sono inevitabilmente legati a doppio filo al figlio di Rick in The Walking Dead, ruolo che ha lanciato Riggs in giovanissima età e che sembra destinato a restargli appiccicato addosso per un bel po' di tempo ancora.

Nonostante siano passati circa due anni dall'ultima apparizione del giovane attore nei panni di Carl, infatti, per i fan della serie targata AMC il suo nome è ancora indissolubilmente legato a quel ruolo… E ad un certo soprannome.

Già, perché come molti fan di The Walking Dead ricorderanno Carl Grimes era ormai da tempo (per la precisione dalla terza stagione dello show), complice una pronuncia di Andrew Lincoln ormai entrata nella storia della serie (e dei meme), universalmente conosciuto come 'Coral'.

Un soprannome con il quale ormai anche gli stessi colleghi erano soliti rivolgersi a Riggs, abitudine che i fan non sembrano proprio voler perdere: "Quando partecipo a qualche convention è piuttosto comune il fatto di sentire qualcuno urlare 'Coral!', quindi no, decisamente non è finita" ha ammesso l'attore durante un'intervista per presentare il suo nuovo film.

Chissà se, con il passare degli anni, il povero Chandler riuscirà a scrollarsi di dosso il soprannome affibbiatogli dal suo padre fittizio!