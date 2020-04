I fan di The Walking Dead sono divisi su un'importante decisione di Carol

L'account Youtube ufficiale di The Walking Dead ha posto una domanda ai fan dello show targato AMC riguardante una scelta molto importante fatta da Carol (Melissa McBride) negli ultimi episodi e ne è nato un dibattito tra sostenitori e detrattori.

Se non siete in pari con la decima stagione, attenzione agli spoiler!



Nell'episodio 10x12 di The Walking Dead si scopre che è stata Carol a liberare Negan (Jeffrey Dean Morgan) dopo avergli dato il compito di portarle la testa di Alpha (Samantha Morton), la leader dei Sussurratori. I dettagli dell'accordo, tenuti segreti a tutti gli altri sopravvissuti, sono stati mostrati nell'ultima puntata andata in onda, Look at the Flowers. Ma la decisione di mandare Negan a uccidere Alpha è stata giusta o sbagliata?



"Assolutamente giusta. Negan è estremamente capace e ha un suo modo nel parlare con le persone. Carol ci ha provato e ha fallito" è, per esempio, la risposta dell'utente Tammy Hillhouse alla domanda posta da TWD. Il suo pensiero è in linea con Cheryl Carpenter, che ha commentato: "Per Carol, Negan era la puntata migliore per portare a termine il lavoro". In generale, diversi utenti hanno sottolineato che Carol abbia fatto bene poiché Negan è dotato delle caratteristiche necessarie all'impresa.



Al contrario, altri fan pensano che in questo modo Carol non abbia fatto altro che scatenare la furia del fedele Beta (Ryan Hurst), innalzando ulteriormente la violenza del conflitto. "Pensate alle ripercussioni", scrive Daniel Brochu. "Beta ha un'enorme orda a disposizione e sta per scatenarla su Alexandria". Nello specifico, il problema non è tanto l'uccisione di Alpha, ma l'averlo fatto scoprire ai Sussurratori. "Immaginate che non sappiano più dov'è Alpha e che dopo un po' inizino a fare cose che vogliono fare loro, magari addirittura unirsi al lato buono". Voi cosa ne pensate? Carol ha fatto bene?



Infine, vi segnaliamo gli ultimi sviluppi sul finale di The Walking Dead 10.