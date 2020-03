I fan di The Walking Dead entusiasti per alcune scene con Negan e Daryl

Il difficile rapporto tra Daryl e Negan è forse arrivato ad un punto di svolta nella puntata intitolata "Look at the flowers", e i fan di The Walking Dead sembrano aver apprezzato le scene che li hanno visti protagonisti.

La prima sequenza ad aver messo tutti d'accordo è quella in cui Negan, prigioniero di Daryl, diventa in realtà il suo aguzzino. I due vengono infatti circondati da alcuni Sussurratori, che riconoscono nell''uccisore di Alpha il loro nuovo leader: è allora che Negan si compiace di come si siano capovolti gli eventi e, imbracciato un fucile, assume nuovamente la sua aria da spaccone, dispensando battute e godendosi l'attenzione, come era solito fare ai bei vecchi tempi in cui era a capo dei Salvatori.

I fan hanno apprezzato, e hanno condiviso su Twitter il momento in cui Negan fa inginocchiare Daryl, che si rivolge a lui dicendogli "Farai meglio a spararmi". Il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, rispolverando il suo repertorio di frasi sagaci, gli risponde: " Non minacciarmi con una proposta allettante". Ma invece di dare seguito alle sue parole punta il fucile verso un membro dei Sussurratori e fa fuoco. I due riescono a sconfiggere i nemici, dopodiché Daryl si rivolge nuovamente a lui: "Slegami, cog**ne". Un primo indizio che i contrasti tra i due si stanno lentamente attenuando.

Anche la scena in cui, dopo lo scontro, si passano la borraccia per bere ha ricevuto un certo successo. "Questa scena con Negan e Daryl è stata grandiosa. Abbiamo bisogno di più scene con questi due in futuro", "Norman e JDM hanno un'intesa incredibile". Qui Negan parla dei suoi anni di prigionia, e ammette che essere tornato al potere, anche se per un breve momento, gli è piaciuto. Ha però le sue regole morali e, al contrario dei Sussurratori, non ucciderebbe mai degli innocenti e dei bambini. Se ciò non convince totalmente Daryl, che ha ancora dei dubbi su di lui, Negan cerca comunque di farlo sorridere dicendogli "Che ne dici della mia personalità vincente allora?".

Qui sotto trovate le reazioni su Twitter degli utenti e quelle raccolte dalla pagina TWD Fan Page. Nel quattordicesimo episodio è presente anche una nuova ambientazione: la città di Pittsburgh.