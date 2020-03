I fan di The Walking Dead impazziscono per il team-up tra due personaggi

I rapporti umani tra i personaggi di The Walking Dead sono decisamente tutt'altro che noiosi: le alleanze insospettabili sono state il pane quotidiano di chi ha seguito la serie in questi anni, e l'ultimo episodio andato in onda ha decisamente alzato l'asticella in tal senso.

Difficile, infatti, restare impassibili davanti a un team-up come quello tra Daryl e Negan: i personaggi interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan si sono trovati faccia a faccia quando il primo è stato catturato dai Sussurratori e portato al cospetto del nuovo Alpha, vale a dire lo stesso Negan.

Proprio qui si consuma l'impensabile (ma non troppo): invece di giustiziare Daryl, come inizialmente sembra voler fare con non poca gioia, Negan comincia a far strage di Sussurratori, liberando il prigioniero che ovviamente comincia a dargli man forte.

Immediate, ovviamente, le reazioni entusiaste dei fan sui social: "L'ironia dell'inginocchiamento", "Daryl e Negan fanno squadra... E ancora una volta ci si inginocchia ai piedi di Negan!" scrivono alcuni facendo riferimento alla prima, storica comparsa di Negan nello show, mentre altri si limitano a esternare la propria gioia per il colpo di scena: "Daryl e Negan potrebbero essere un duo divertente", "Daryl e Negan sono la squadra di cui abbiamo bisogno" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter.

Negan e Daryl a parte, nell'ultimo episodio è stata svelata l'identità di uno dei villain di The Walking Dead; parlando di strane alleanze, inoltre, ecco come potrebbe spiegarsi la fiducia riposta da Carol in Negan in The Walking Dead.