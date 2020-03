I fan di The Walking Dead sono ancora indecisi sul futuro di Negan

Dopo aver analizzato le differenze tra i fumetti e The Walking Dead 10 cerchiamo di scoprire come si concluderà l'avvincente storia di Negan, in particolare dopo gli ultimi inaspettati avvenimenti della serie.

Sono in molti che si chiedono se l'essere entrato a far parte dei Whisperer non sia un piano di Negan per poter aiutare dall'interno i sopravvissuti di Alexandria ed Hilltop. L'ex capo dei Savior è riuscito ad diventare uno degli alleati più importanti di Alpha, facendole abbassare la guardia nei suoi confronti. Una scena andata in onda durate l'episodio intitolato "Morning Star" ha convinto molti appassionati della serie che Negan stia ancora dalla parte di Daryl e gli altri: di fronte al prossimo attacco contro Hilltop Negan ha voluto consigliare ad Alpha di far arrendere gli abitanti della cittadina, piuttosto che ucciderli tutti come aveva in mente la leader dei Sussurratori.

Che questa proposta fosse un modo per aiutare gli altri? Per adesso comunque Alpha sembra fidarsi ciecamente di lui, anche se non accoglierà il suo consiglio di salvare i sopravvissuti di Hilltop. Nelle prossime settimane scopriremo qualcosa di più al riguardo, nel frattempo vi segnaliamo la nostra recensione della puntata 11 di The Walking Dead, mentre vi ricordiamo che l'episodio 12 andrà in onda domenica 15 marzo.