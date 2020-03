I fan di The Walking Dead sono in rivolta dopo l'ultimo episodio

Guai a toccare i personaggi preferiti dei fan, lo sa bene qualunque sceneggiatore di serie TV e ne sono sicuramente consapevoli anche dalle parti di HBO, che con l'ultimo episodio di The Walking Dead ha comunque deciso di rischiare il tutto per tutto.

Il decimo episodio di questa decima stagione dello show si è infatti chiuso con una domanda che toglierà il sonno ai fan per la prossima settimana: Daryl sopravvivrà? Abbiamo visto, nel corso dell'episodio, come il personaggio interpretato da Norman Reedus sia rimasto, per usare un eufemismo, gravemente ferito dopo lo scontro con Alpha e i walker.

La stessa Alpha ora giace di fianco a Daryl e i due sembrano non avere altra scelta che restare lì, inermi e ricoperti del loro stesso sangue, ad aspettare la morte: ma andrà davvero così? I fan si augurano di no, ma stando a quanto si legge sui social l'intenzione non è quella di limitarsi a sperare: Twitter infatti è inondata di quelle che sembrano vere e proprie minacce di rivolta da parte del fandom di The Walking Dead, nel caso in cui il beniamino degli spettatori dovesse rimetterci la pelle!

Insomma, fossimo nella produzione dello show ci penseremmo due volte prima di dare il benservito al povero Daryl! Nel nuovo teaser di The Walking Dead, intanto, vediamo Hilltop prepararsi alla guerra con i Sussurratori; secondo la showrunner Angela Kang The Walking Dead manterrà questo ritmo frenetico fino alla fine.