I fan di The Walking Dead salutano Danai Gurira con una serie di gif dedicate a Michonne

Sapevamo che Danai Gurira avrebbe lasciato The Walking Dead con la decima stagione, ma ora che la puntata di addio si avvicina non possiamo che dispiacerci. Mentre Norman Reedus lancia indizi sulla sorte di Michonne, molti fan hanno voluto rendere omaggio alla determinata guerriera armata di katana con una serie di gif pubblicate su Twitter.

Michonne ha fatto parte della serie sin dalla seconda stagione ed è diventata un personaggio centrale di TWD, instaurando una relazione con Rick, con il quale ha avuto un figlio, e stabilendo profondi rapporti di amicizia con Daryl, Carol e con tutti gli altri membri del gruppo. Per questo il profilo ufficiale Twitter di The Walking Dead ha voluto chiedere ai fan quale fosse il loro momento preferito legato a Michonne.

Alcuni hanno pubblicato gif che la rappresentano mentre combatte con la sua letale lama, mentre uccide definitivamente i suoi "zombie ammaestrati" visti nella terza stagione; altri hanno sottolineato il momento in cui il piccolo Carl la accetta nel gruppo. Anche la drammatica scena in cui, mentre è incinta, è costretta ad affrontare dei bambini armati è stata citata. E come dimenticare che è stata proprio lei ad uccidere il Governatore? Nelle ultime stagioni ciò che ha contraddistinto il personaggio è stata poi la sua relazione con Rick Grimes e l' affetto dimostrato nei confronti dei loro figli, RJ e Judith.

Non sappiamo di preciso cosa succederà a Michonne nella puntata intitolata What We Become, ma secondo alcune ipotesi potrebbe sopravvivere e ritornare in seguito nei film dedicati a Rick. Per saperne di più sul finale della decima stagione vi rimandiamo alle sinossi dei tre episodi finali di TWD