Un fan di The Witcher crea una compilation con i vari grugniti di Geralt

La serie TV di Netflix dedicata allo strigo Geralt ha colpito molto i fan dei libri scritti da Andrzej Sapkowski, ispirandoli a creare fan art e disegni. Dopo aver visto il mashup tra Superman e The Witcher vi presentiamo questa esilarante compilation.

L'autore del video è l'utente di Reddit Al-Andalusia, che sulla pagina del sito web dedicato alla saga di The Witcher ha condiviso un filmato che contiene tutti i grugniti fatti da Geralt nelle otto puntate che compongono la prima stagione. Dalla durata di meno di un minuto, mette in mostra le numerose volte in cui Henry Cavill ha espresso il suo disappunto, o le sue perplessità, imitando la sua controparte protagonista dei celebri videogiochi prodotti da CD Project.

Il filmato è diventato subito virale, ricevendo oltre 400 commenti e 17 mila punti, tra i messaggi più divertenti lasciati dai fan troviamo chi propone un gioco alcolico, in cui si deve bere ogni volta che Geralt grugnisce, a chi preferisce commentare con un semplice "Hmm".

La prima stagione dello show è stata resa disponibile da poco nel catalogo di Netflix e nonostante qualche critica mossa alle otto puntate, The Witcher è tra le serie più richieste in America, notizia che fa ben sperare per un rinnovo per una terza stagione.