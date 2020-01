I fan di The Witcher stanno impazzendo per la spada sorridente di Geralt

Chi si è avvicinato a The Witcher avendo già una buona infarinatura sul contenuto della saga letteraria o dei giochi di CD Projekt RED sapeva già di trovarsi di fronte a uno show dal quale aspettarsi toni abbastanza cupi, coerentemente con il carattere del protagonista.

Il Geralt di Henry Cavill è, in effetti, per la maggior parte del tempo scuro in volto, imbronciato o comunque tutt'altro che allegro: l'attenzione dei fan della serie è dunque stata catturata da un elemento che, involontariamente, sembrerebbe donare una nota di colore allo show.

Si tratta della spada del nostro eroe dai capelli argentati: più di un fan, infatti, ha notato una curiosa conformazione di una parte dell'elsa dell'arma che darebbe vita a qualcosa di molto simile ad una Emoji sorridente! Certo, ci risulta piuttosto difficile credere che la cosa sia stata voluta dalla produzione, ma state pur certi che una volta notato questo dettaglio vi sarà molto più difficile prendere sul serio la letale arma di Geralt.

Spade sorridenti a parte, comunque, il successo dello show Netflix continua a crescere a tutto tondo: la canzone Toss a Coin to your Witcher è il tormentone del momento, consacrato anche da varie versioni remix. Un fan, intanto, ha ideato un interessante gioco alcolico su The Witcher.