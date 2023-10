I fan vogliono una star di Loki come villain dell'MCU? Le reazioni alla quarta puntata

Il finale dell’episodio 4 di Loki 2 ha lasciato letteralmente senza parole gli spettatori. L’ultima scena della puntata, infatti, assume toni e risvolti clamorosi, potenzialmente rivoluzionari non solo per le avventure del dio dell’inganno, ma per l’intero Marvel Cinematic Universe.

In un vortice di adrenaliniche sequenze ad altissima tensione, i fan hanno assistito in una manciata di minuti non solo alla vera e propria esplosione dell’intera sequenza temporale dell’MCU, ma anche al cliffhanger dell’inaspettata morte di Victor Timely, la variante di Colui Che Rimane che avrebbe dovuto portare stabilità alla situazione altamente precaria della TVA.

Tuttavia, una volta metabolizzato lo shock generale, gli spettatori hanno visto, oltre ad una porta chiusa, un portone che potrebbe clamorosamente spalancarsi. Non c’è alcun dubbio: nelle ultime due puntate Miss Minutes, l’astuta quanto perfida intelligenza artificiale sotto forma di orologio ideata da Kang, ha rubato la scena a quasi ogni altro soggetto, rivelandosi nettamente più minacciosa di quanto il personaggio interpretato da Jonathan Majors non sia mai stato in ogni sua apparizione fino a questo momento.

Col suo sguardo dolce e cinico al tempo stesso e la sua indole velatamente psicotica, Miss Minutes ha già catturato l’attenzione del pubblico, terrificato dai suoi atteggiamenti ambigui e dalle sue frasi taglienti. A tal proposito, non sono affatto pochi gli utenti che, su Twitter, cominciano a manifestare il desiderio di vedere il perfido ologramma ritagliarsi un ruolo dal protagonista assoluto nelle gerarchie Marvel.

Nonostante l’IA sia stata, al momento, disattivata in seguito al riavvio dei sistemi di sicurezza della TVA, il suo ultimo filo di voce perentorio contro Timely, accusato di non essere all’altezza di Colui Che Rimane, delinea, per l’utente Lokius, i tratti di un personaggio “terrificante”, “la definizione letterale di uno psicopatico”, a detta di Infinity Stones. C’è già chi paragona l’indole malvagia di Miss Minutes alla follia dell’Alto Evoluzionario, il terrificante villain di Guardiani della Galassia Vol. 3, come dimostra il tweet di Dzejson_Burton.

Il Kang di Jonathan Majors non ha ancora convinto pienamente il pubblico: non è di certo un segreto che le sue interazioni in Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania siano state poco temibili. Si è ancora nettamente lontani dallo sgomento rappresentato da Thanos, in grado di trasmettere un senso profondo di inquietudine anche con un semplice cameo.

Quantomeno, Miss Minutes sembra uno dei pochi protagonisti in grado di restituire brividi assimilabili a quelli del Titano Pazzo, impresa che forse finora era riuscita esclusivamente all’Alto Evoluzionario. Gli episodi 5 e 6 saranno i migliori di Loki 2, a detta del produttore Kevin Wright: la storia si fa sempre più intrigante e il peso delle vicende sembra poter aumentare la propria importanza, perciò le aspettative sono già ai massimi storici.