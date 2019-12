I fan di Watchmen sono shockati dalla visione dell'ottavo episodio

La prima stagione di Watchmen sta ormai per volgere al termine e, in tutta onestà, è difficile pensare ad un episodio che non abbia lasciato noi ingenui spettatori a bocca aperta con almeno un colpo di scena o una rivelazione imprevista. La doppietta segnata dal settimo e dall'ottavo episodio, però, ha oltrepassato ogni limite.

Se in An Almost Religious Awe abbiamo assistito allo sconcertante risveglio di un Doctor Manhattan nascosto per dieci anni nel corpo di Cal Abar, in A God Walks Into Abar ci viene spiegata la nascita della storia d'amore tra Jon e Angela, ma anche quella che ad oggi sembra essere la probabile tragica fine della stessa.

Nel finale dell'episodio vediamo infatti il Settimo Cavalleria riuscire, almeno all'apparenza, a mettere fuori gioco Dr. Manhattan tramite l'arma appositamente costruita. La cosa ha ovviamente sconvolto i fan dello show, che si sono immediatamente riversati sui social per esternare la loro incredulità per quanto appena visto.

Tra chi fa ironia ("I tachioni sono la Kryptonite di Dr. Manhattan!"), chi si chiede che fine avesse fatto la simil-onnipotenza di Jon ("Dr. Manhattan ha messo i suoi poteri nei waffle, vero?") e chi semplicemente si dice emotivamente distrutto il filo conduttore è uno soltanto: nessun fan di Watchmen riesce davvero a realizzare il fatto che l'essere più potente dell'universo possa esser stato davvero eliminato.

Il trailer del season finale di Watchmen è intanto già disponibile online: ancora una settimana e avremo finalmente le risposte che cerchiamo… Oppure, conoscendo Lindelof, ci ritroveremo con in testa ancora più domande.