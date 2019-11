Un fan di Watchmen sostiene che Doctor Manhattan è sempre stato sulla Terra

Se in Watchmen, negli episodi andati in onda finora, i misteri principali riguardano gli esperimenti di Adrian Veidt e l'omicidio del capitano di polizia Judd Crawford, ce n'è un altro che Damon Lindelof si sta evidentemente tenendo da parte per le ultime puntate: Doctor Manhattan.

Secondo una nuova teoria, però, lo showrunner potrebbe averci nascosto Jon Osterman sotto il naso, facendolo apparire sotto mentite spoglie: nello specifico quelle di Calvin Abar, il marito della protagonista Angela.

Come alcuni di voi ricorderanno, infatti, è stato proprio Calvin a dire ad Angela che Dottor Manhattan non può imitare l'aspetto degli esseri umani, cosa che invece teoricamente, essendo Manhattan un Dio, potrebbe realizzare senza troppa fatica. L'utente di Reddit si è convinto così tanto di questa teoria da essersi andato a studiare le rughe delle nocche delle mani di Calvin (Yahya Abdul-Mateen II), che come potete vedere nella foto in calce all'articolo in effetti sono identiche a quelle di Mahattan (la foto è tratta da uno dei trailer della serie).

In aggiunta, l'utente sottolinea come alla fine del fumetto (ma anche del film di Zack Snyder) Manhattan prendesse in considerazione l'idea di creare la vita, e che nel sequel possa aver creato Cal (non a caso attratto da una donna che è anche un'avventuriera in costume) per concedersi una vita "normale".

