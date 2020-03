I fan di Westworld sono felicissimi dell'arrivo di Aaron Paul nello show

Vedere uno dei propri attori preferiti sbarcare in una delle proprie serie preferite è sempre una gran gioia, esattamente come quella che stanno provando in queste ore i fan di Westworld dopo aver assistito all'esordio di Aaron Paul nel corso della premiere della terza stagione.

L'attore vanta orde di fan parecchio affezionati, avendo interpretato due dei ruoli più iconici della serialità televisiva degli ultimi dieci anni, vale a dire l'indimenticabile Jesse Pinkman di Breaking Bad (e recentemente rivisto in El Camino) e l'adorabile Todd di Bojack Horseman, giunta a conclusione poche settimane fa.

La comparsa di Paul nel corso del primo episodio di questa terza stagione di Westworld ha dunque scatenato i fan dello show, che hanno immediatamente invaso Twitter con commenti di giubilio per l'arrivo dell'attore nella serie con Evan Rachel Wood. Sono in molti, inoltre, a sperare che Westworld possa rappresentare il definitivo rilancio della carriera di Paul, che nel post-Breaking Bad ha attraversato più bassi che alti.

I creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy, d'altronde, hanno già annunciato che il personaggio di Aaron Paul non sarà soltanto di passaggio, ma ricoprirà un ruolo piuttosto importante in questa stagione appena iniziata (ecco, intanto, la lista completa delle guest star presenti in Westworld 3). Per il futuro dello show, invece, ecco cosa vorrebbe la protagonista di Westworld per la sua Dolores.