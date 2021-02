Fantaghirò: in arrivo una serie reboot per i nostalgici degli anni '90

Questo è un periodo veramente molto eccitante per gli ex bimbi degli anni '80 e '90. Dopo lo straordinario successo di Cobra Kai, la serie sequel dei film dedicati all'universo di Karate Kid, è un arrivo un nuovo eccezionale reboot di Fantaghirò, la miniserie con protagonista Alessandra Martines.

"Fantaghirò: la regina dei due mondi è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino", recita il comunicato ufficiale. "Le riprese inizieranno nel corso del 2021". Non abbiamo fin qui altre notizie in merito ma, è già ovviamente partito il totonomi per l'iconica protagonista con il discutibile taglio di capelli a scodella.

Fin qui abbiamo avuto ben 5 miniserie televisive dedicate al fantastico mondo di Fantaghirò che sono andate in onda tra il 1991 al 1996 con la regia di Lamberto Bava. Inoltre nel 1999 è stata realizzata anche una serie animata dallo studio di animazione spagnolo BRB Internacional.

Ciascuno dei sequel di Fantaghirò è stato realizzato in base alla volontà di Kim Rossi Stuart di ritornare o meno sul set. Dopo i primi tre film infatti, l'attore espresse chiaramente il desiderio di non vestire più i panni di Romualdo. Questo fu uno dei motivi per cui nacque il personaggio di Tarabas, interpretato dal modello australiano Nicholas Rogers.

Il finale del quinto e ultimo capitolo del franchise è aperto e non rappresenta una vera conclusione per la storia. I produttori speravano infatti di continuare la storia con ulteriori due capitoli ma, queste due miniserie non furono mai realizzate per via del vistoso calo di ascolti registrato durante la messa in onda di Fantaghirò 5.

Cosa ne pensate di questo reboot? Diteci la vostra nei commenti