Fantaghirò: tutte e 5 le stagioni sono disponibili su Netflix, ora sì che è Natale!

Natale sta per arrivare e, con lui, le tradizioni. Una di queste, per noi italiani, è la visione dei film televisivi di, l'eroina portata su schermo dache ha fatto sognare i ragazzini italiani degli anni '90. Da adesso, la serie è disponibile su Netflix

Potremo tornare a sognare con la bellissima principessa interpretata da Alessandra Martines, a farci battere il cuore con le immagini del giovanissimo (e bellissimo) principe Romualdo (Kim Rossi Stuart). Rivedremo la Strega Bianca, il Conte di Val' D'Oca (interpretato sempre dalla Martines), la pietra parlante e la papera che Fantaghirò stava per uccidere che, alla fine, non si rivelerà essere altri che la fata buona in persona, guida della nostra coraggiosa protagonista.

Chi di noi, ragazze, non ha passato ore e ore a sognare Rossi Stuart col capello fluente, mentre facevamo finta di seguire le lezioni sui banchi di scuola di Medie e/o Superiori?

Fantaghirò è una miniserie tv di genere fantastico del 1991 diretta da Lamberto Bava. Si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino ed è stata la capostipite di quello che è poi divenuto il "franchise" di Fantaghirò. È stato trasmesso, per la prima volta, sulla rete televisiva pubblica Canale 5 in due puntate ciascuna della durata di 100 minuti; erano i giorni del 22 e del 23 dicembre 1991. Per molti anni, tutta la saga è andata in onda come classico del periodo natalizio.

E adesso Netflix, la piattaforma di streaming digitale, ha dato la notizia della presenza di Fantaghirò tra i propri titoli via social, usando Facebook. Ecco la caption: "La Pietra Parlante conferma: #Fantaghirò è ora disponibile su Netflix."