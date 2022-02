FantaSanremo, il gioco dedicato al Festival spopola sul web: ecco di cosa si tratta

Il Festival di Sanremo compie quest'anno 72 anni ma la celebre kermesse canora riesce sempre ad essere al passo con i tempi, soprattutto per alcune geniali trovate del web e agli irriverenti meme della prima serata si è affiancata anche una divertentissima competizione nella competizione, ovvero il FantaSanremo.

Questo gioco è nato nel 2019, nelle Marche, da un gruppo di ragazzi da sempre innamorati del Festival della canzone italiana. É stato così stilato un regolamento apposito che prevede l'utilizzo di una serie di crediti (100 baudi) in dotazione per acquistare 5 tra i 25 big in gara e schiararli nella propria squadra. Proprio come avviene nel Fantacalcio, si guadagnano o si perdono punti a seconda di quello che accade nel corso delle varie esibizioni.

Ad esempio, 50 punti vengono assegnati al vincitore e via via punti inferiori agli altri artisti finiti sul podio. Agli ultimi classificati invece vengono assegnati dei malus. E poi non mancano modalità di assegnazione di punteggi ben più divertenti. Vengono assegnati 500 punti per la morte durante la settimana del Festivàl (da martedì a sabato, ma non durante l'esibizione) mentre addirittura si arriva a 1000 punti se la morte avviene nel corso dell'esibizione stessa. Vengono sottratti invece 100 punti in caso di squalifica e 66.6 in caso di bestemmia in diretta.

E voi, avete la vostra squadra al FantaSanremo?