Il Fantasma dell'Opera, in arrivo una serie TV dai produttori di Narcos

Quando si parla de Il Fantasma dell'Opera, da più di trent'anni a questa parte, a venirci in mente è principalmente il celebre musical di Andrew Lloyd-Webber, successo di proporzioni mondiali trasposto anche in forma cinematografica dal recentemente scomparso Joel Schumacher.

Il Fantasma dell'Opera è, però, anche e soprattutto un romanzo gotico di Gaston Leroux, dalle cui pagine fu tratto il musical di cui sopra e da cui sarà tratta, stando alle novità circolate in queste ultime ore, una nuova serie TV.

La serie sarà prodotta da Gaumont, casa a cui già dobbiamo show Netflix come Narcos o F is for Family, e a quanto pare non avrà nulla a che vedere con il musical: lo show attingerà infatti a piene mani dal materiale scritto da Leroux, raccontandoci in una nuova veste la vicenda del compositore sfigurato che vive nei sotterranei del Teatro dell'Opera di Parigi, innamorandosi con tragiche conseguenze della cantante Christin Daae.

Non si hanno ancora voci relative al cast, mentre alla scrittura della serie troveremo Andrew Horowitz. L'adattamento raccoglierà dunque l'eredità non solo dei già nominati musical e film, ma anche di un film muto del 1925 ricavato direttamente dal romanzo di Leroux. Già nel 2014, invece, ABC aveva provato a sviluppare una serie ispirata a Il Fantasma dell'Opera.