I Fantasmi del Natale arrivano in A Christmas Carol, la serie BBC con Guy Pearce

BBC ha pubblicato all'interno del proprio canale YouTube un nuovo trailer dedicato a A Christmas Carol, una miniserie basata sulla celebre opera di Charles Dickens e che può contare sulla presenza nel cast dell'attore Guy Pearce.

Dopo aver assistito nel corso degli anni a innumerevoli adattamenti dell'opera più famosa dello scrittore britannico, adesso, successivamente al precedente teaser trailer di A Christmas Carol, possiamo notare altri dettagli della nuova serie di Steven Knight, ideatore di Peaky Blinders, grazie al recente trailer reso disponibile dalla nota società di broadcasting.

Il video, dalla durata di un minuto, si apre con una voce fuori campo che pronuncia la frase "Questa notte tu non dormirai", mentre possiamo ammirare l'ambientazione ottocentesca in cui si svolge la storia. In un susseguirsi di azione e scene dal forte impatto visivo, veniamo a conoscenza di molti degli elementi caratteristici dell'opera di Dickens, come le spettrali presenze che tormentano il protagonista Ebenezer Scrooge, comprese quelle che sembrano ricordare i celebri Fantasmi del Natale. Il trailer si conclude con Guy Pearce sdraiato sulla neve e subito dopo il logo della miniserie.

La serie TV A Christmas Carol è composta da tre parti. Oltre a Pearce, sono presenti all'interno del cast anche Andy Serkis nel ruolo del Fantasma del Natale Passato e Vinette Robinson nel ruolo di Mary Cratchit. Vi ricordiamo infine che ci sarà anche un altro prodotto televisivo dedicato all'opera di Dickens, che potrà contare sulla presenza di Will Ferrell e Ryan Reynolds in un musical per Apple TV+, la piattaforma streaming di proprietà di Apple.