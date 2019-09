Una fantastica fan art immagina il poster perfetto per Ms. Marvel di Disney+

Tra i tanti progetti annunciati dai Marvel Studios per la piattaforma streaming Disney+, insieme a Moon Knight e She-Hulk, ma anche al fianco di What If..?, la società guidata da Kevin Feige ha anche rivelato lo sviluppo di una serie live-action dedicato al personaggi di Ms. Marvel, trasposizione a lungo richiesta dai fan.

Al momento non c'è alcune informazione in merito al progetto, che dovrebbe sbarcare su Disney+ nel corso del 2022, anche se stando alle dichiarazioni dell'autrice del fumetto, G. Willow Wilson, adattare le storie di Ms. Marvel non sarà affatto compito facile, il che significa una bella sfida per lo studio. Detto questo, prima di aver un nome per la protagonista scelta dalla showrunner Bisha K. Ali bisognerà attendere un bel po', il che ha spinto diversi fan a creare della fan art dedicate al progetto, una in particolare uscita in queste ore davvero molto bella, che immagina il poster ufficiale della serie.



Le prime serie Disney+ a sbarcare sul servizio streaming saranno comunque altre. In ordine d'uscita, i progetti in sviluppo e più vicini sono Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), What If...? (estate 2021) e Hawkeye (autunno 2021).



Le serie andranno a incastonarsi nel grande Marvel Cinematic Universe insieme ai prossimi progetti cinematografici di prossima uscita.