Ecco la fantastica linea di sneakers Nike dedicata a Stranger Things 3

Dopo il final trailer di Stranger Things 3, l'attesa per il ritorno dei ragazzi di Hawkins in questa nuova avventura estiva è davvero alle stelle, e per festeggiare l'arrivo dei nuovi episodi della serie dei Fratelli Duffer Netflix ha deciso di stringere una partnership commerciale con Nike, per una linea di sneakers dedicata.

Ci sono due linee di scarpe disegnate appositamente per la serie, ispirate rispettivamente alla Hawkins High School e al Giorno dell'Indipendenza del 1985, anno in cui si svolgeranno gli eventi della terza stagione. La prima collezione è disponibile sugli store americani (anche online) già a partire da oggi. Fanno parte della Hawkins High School i seguenti modelli:



Tutti i modelli costano 120 dollari ciascuno (circa 106 euro al cambio attuale) e sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Nelle sneakers c'è una patch che riporta il simbolo della Hawkins High School, ogni scatola è verde con lo stesso simbolo e le scarpe sono incartate all'interno nella carta velina immaginata come una pagina del The Hawkins Post. All'interno di ogni confezione, anche un paio si spille da collezione.



In aggiunta, una serie di prodotti come T-Shirt, Felpe, tute o cappellini sempre dedicati alla stessa collezione. Stranger Things 3 tornerà su Netflix il prossimo 4 luglio.