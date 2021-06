La fantastica signora Maisel 4, Jackie Hoffman e Allison Guinn entrano nel cast

Il cast della quarta stagione di La fantastica signora Maisel si sta ampliando giorno dopo giorno, Jackie Hoffman e Allison Guinn sono le due ultime aggiunte e avranno ruoli ricorrenti nella serie Amazon vincitrice di Emmy e Golden Globe.

Ovviamente i dettagli su quali personaggi interpreteranno vengono tenuti top-secret, recentemente anche Milo Ventimiglia è entrato nel cast di La fantastica signora Maisel ma come per le colleghe, i dettagli sono tenuti ben nascosti.



Nella terza stagione, Midge (Rachel Brosnahan) e Susie (Alex Borstein) hanno scoperto che la vita in tournée con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma umiliante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

La meravigliosa signora Maisel, creata da Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, vede nel cast anche Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.



Hoffman ha recitato recentemente anche in nella serie Netflix di Ryan Murphy The Politician mentre Guinn in Divorce e Boardwalk Empire: L'impero del crimine.



Nella quarta stagione di La fantastica signora Maisel pare proprio che le cose si complichino ulteriormente per Midge, sfortunatamente però non è ancora stata ufficializzata una data per la premiere di La fantastica signora Maisel, le cui riprese sono state ritardate dalla pandemia di coronavirus.



Siete curiosi di guardare la quarta stagione di La fantastica signora Maisel? Fatecelo sapere nei commenti!