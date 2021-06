La fantastica signora Maisel 4: Kayli Carter si unisce al cast della serie

Secondo quanto riportato da Deadline, Kayli Carter si è unita al cast della quarta stagione de La fantastica signora Maisel in un ruolo ricorrente. La serie di Amy Sherman-Palladino vincitrice dell'Emmy Award dovrebbe tornare su Amazon Prime Video entro quest'anno dopo un intero anno di stop causato dall'arrivo della pandemia di coronavirus.

Non si conoscono ancora i dettagli del ruolo che Carter andrà a interpretare nel corso della stagione. L'attrice è l'ultima new entry della serie dopo gli ingressi nella quarta stagione di Milo Ventimiglia e i più recenti di Jackie Hoffman e Allison Guinn.

Nella terza stagione, Midge (Rachel Brosnahan) e Susie (Alex Borstein) hanno scoperto che la vita in tournée con Shy (Leroy McClain) era affascinante ma umiliante, e hanno imparato una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

La fantastica signora Maisel, creata da Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, vede nel cast anche Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

Di recente abbiamo potuto apprezzare Kayli Carter nella miniserie Mrs. America al fianco di Cate Blanchett ed è poi anche apparsa nel film Let Him Go diretto da Tom Bezucha, con Diane Lane e Kevin Costner. La troviamo anche in Godless, la serie Netflix di Scott Frank e ha ricevuto una nomination agli Independent Spirit Awards per la sua prova in Private Life di Tamara Jenkins.

Le riprese della quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel sono iniziate le scorso gennaio, e sono attualmente in corso. La serie dovrebbe tornare su Amazon Prime Video entro l'anno o nei primi mesi del 2022.