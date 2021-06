La fantastica signora Maisel 4: Kelly Bishop di Una mamma per amica si unisce al cast!

Dopo l'ingresso di Milo Ventimiglia, un'altra grande attrice proveniente dal mondo di Una mamma per amica si è unita al cast della quarta stagione de La fantastica signora Maisel. Stiamo parlando della veterana Kelly Bishop, che per anni è stata l'interprete di Emily Gilmore, ovvero la sofisticata madre della protagonista della serie Lorelai.

Attraverso l'account ufficiale Instagram de La fantastica signora Maisel, è stato ufficializzato l'ingresso nel cast della quarta stagione dello show di Kelly Bishop che possiamo già ammirare per la prima volta con i costumi di scena della serie ambientata negli anni '60 a New York in cui la nostra protagonista tenta la scalata al successo nel mondo della stand-up comedy, un mondo a prevalenza maschile. L'attrice quindi torna a lavorare per Amy Sherman Palladino dopo i lunghi anni di collaborazione per la serie cult Una mamma per amica, durata per ben otto stagioni (sette stagioni principali, più una revival andata in streaming su Netflix nel 2016).

Si tratta di un altro membro del cast di Una mamma per amica ad entrare in La fantastica signora Maisel dopo il recente ingresso di Milo Ventimiglia. Nel cast principale come sempre troveremo Rachel Brosnahan nel ruolo della protagonista Midge Maisel, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Michael Zegen, Marin Hinkle, Caroline Aaron, Stephanie Hsu e Luke Kirby.

Le riprese della quarta stagione de La fantastica signora Maisel sono iniziate lo scorso gennaio e stanno procedendo a gonfie vele, dopo lo stop forzato di un intero anno a causa dei blocchi causati dalla pandemia di coronavirus. La terza stagione dello show Amazon Prime Video è infatti approdata in streaming nel dicembre del 2019 (in Italia arrivò nel febbraio successivo).