La Fantastica Signora Maisel 5, Jason Ralph tornerà nell'ultima stagione

La Fanastica Signora Maisel si avvicina alla fine, ma c'è ancora tempo per dei grandi ritorni nel cast, come ad esempio quello di Jason Ralph a.k.a. Mike Carr.

Amazon Prime Video ha da poco annunciato una quinta e ultima stagione per la Fantastica Signora Maisel, la serie di Amy Sherman Palladino con protagonista Rachel Brosnahan, e ora sappiamo chi rivedremo nel cast.

È notizia di poco fa che nei prossimi episodi rivedremo dei volti noti, sia all'interno della serie, che dell'universo di Sherman Palladino.

Tra questi troviamo infatti il marito della Brosnahan Jason Ralph (The Magicians, Younger), che tornerà a interpretare Mike Carr come series regular, e Kelly Bishop (Gilmore Girls, Bunheads), Benedetta che farà ritorno invece come guest star nella parte di Benedetta. Alfie Fuller, interprete di Dinah Rutledge, sarà un'altra series regular.

Inoltre, si aggiungono al cast di Ms. Maisel 5 anche Peter Friedman, Josh Grisetti, Chloë Kerwin, Lucas Kavner, Eddie Kaye Thomas Austin Basis e Michael Cyril Creighton in ruoli ricorrenti, oltre ovviamente agli interpreti principali che non potranno mancare come Alex Borstein, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Martin Hinkle, Michael Zegen e Caroline Aaron.

E voi, siete curiosi di vedere la quinta stagione de La Fantastica Signora Maisel? Fateci sapere nei commenti!