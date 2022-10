La Fantastica Signora Maisel 5: riprese concluse, l'intero cast in una foto saluta i fan

La Fantastica Signora Maisel ha stupito il pubblico con l'improbabile ascesa della sua protagonista sin dal suo lancio su Prime Video, guadagnando 20 Emmy. Da allora si sono succedute quattro stagioni e adesso sono appena iniziati i lavori sulla quinta che sarà anche l'ultima. Per l'occasione l'intero cast si è scattato una foto dietro le quinte.

La serie iniziava con Midge che viveva una vita perfettamente agiata con il marito fino a quando lui non la lasciava per la sua segretaria, facendole passare una notte di bevute che sarebbe culminata in una sfuriata che dimostrava il suo innato talento per la comicità. Da lì, la donna stringe un rapporto speciale con Lenny Bruce (Luke Kirby), affronta la discriminazione per il suo genere, ha a che fare con una comica vendicativa e gelosa come Sophie Lennon, interpretata da Jane Lynch, e si destreggia tra le relazioni familiari e la vita sentimentale, il tutto restando unicamente se stessa.

La Fantastica Signora Maisel si concluderà con la quinta stagione, che vede il ritorno di numerosi volti della serie, tra cui Milo Ventimiglia, Kelly Bishop, Alfie Fuller, Jason Ralph e Reid Scott. Tutti loro si uniranno nuovamente ai series regular Rachel Brosnahan, Alex Bornstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollack e Caroline Aaron insieme agli altri membri del cast Peter Friedman, Chloë Kerwin, Austin Basis, Josh Grisetti, Michael Cyril Creighton, Eddie Kaye Thomas e Lucas Kavner.

Non c'è ancora una data di uscita per la quinta stagione de La Fantastica Signora Maisel, ma le stagioni precedenti sono attualmente disponibili in streaming su Prime Video. In calce a questa news potete vedere il cast riunito mentre si prepara a terminare le riprese con un'ultima lettura al tavolo e alcune foto commemorative.

A proposito del ritorno al lavoro con Palladino, Milo Ventimiglia aveva dichiarato: "Quando Gilmore Girls si è conclusa non abbiamo mai smesso di restare in contatto. Quando Amy mi ha chiamato e mi ha chiesto di partecipare allo show, ho risposto: 'Assolutamente, farò tutto quel che serve!' E' stato bellissimo, sono delle ottime persone ed è sempre piacevole, come attore, lavorare con autori creativi che tengono così tanto al loro lavoro, al risultato e al processo creativo".