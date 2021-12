La fantastica signora Maisel, Abe e Rose protagonisti del nuovo trailer della stagione 4

Debutterà il prossimo 18 febbraio la quarta stagione de La fantastica signora Maisel, serie tv disponibile su Amazon Prime Video con protagonista Rachel Brosnahan nel ruolo di Midge Maisel, giovane donna ebrea di New York divenuta talentuosa stand-up comedian. Online è stato distribuito un nuovo trailer della stagione 4.

La fantastica signora Maisel è stata creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino e includerà nella quarta stagione Milo Ventimiglia, che torna a lavorare con Palladino dopo aver interpretato Jess Mariano in Una mamma per amica.

Al momento non è stato comunicato il personaggio che verrà interpretato da Ventimiglia. Per recuperare informazioni sull'ultima stagione trovate su Everyeye la recensione di La fantastica signora Maisel 3.



Il nuovo teaser trailer di La fantastica signora Maisel 4 mostra Midge impegnata a discutere con Abe e Rose nel tentativo di convincerli a trasferirsi a casa sua.

Il cast dello show è composto anche da Tony Shalhoub nel ruolo di Abe e Marin Hinkle nei panni di Rose, con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.



Quali nuove avventure vivrà Midge Maisel dopo quanto accaduto nella terza stagione dello show? Sin dalla prima stagione La fantastica signora Maisel si è distinta come una delle più acclamate serie tv del piccolo schermo, ottenendo diversi riconoscimenti nel corso degli anni.



Scoprite l'ultimo trailer di La fantastica signora Maisel, che annuncia anche la data d'uscita della quarta stagione.