La Fantastica Signora Maisel, Alex Borstein commenta QUEL colpo di scena

Dopo l'incredibile colpo di scena della quinta puntata dell'ultima stagione de La Fantastica Signora Maisel, Alex Borstein (interprete di Susie) ha approfittato di un'intervista a TVLine per commentare l'accaduto.

Riguardo la storia sentimentale tra Susie ed Hedy (Nina Arianda), così ha commentato l'attrice: "L'alchimia sembrava perfetta. Sembrava fosse un po' meglio di Susie... un po' più in alto rispetto a lei. E Susie era davvero innamorata. Ha sempre prediletto donne divertenti, intelligenti e con il pieno controllo sulla propria vita". Ha inoltre aggiunto: "Penso che la progressione sia stata perfetta, così come la caratterizzazione da parte di Amy [Sherman-Palladino, la creatrice della serie] di una donna degli anni '50 che intraprende qualcosa di veramente radicale soltanto cercando di farsi un nome all'interno del business". Non per questo le scene sensazionale terminano qui – basti pensare alle reazioni al colpo di scena della prima puntata de La Fantastica Signora Maisel 5.

Ha inoltre colto l'occasione per discutere sull'orientamento sessuale del personaggio: "Non credo che il suo sentimento fosse nascosto, calpestato o costretto a palesarsi agli occhi di tutto il mondo. Anche se Susie fosse stata completamente etero o avesse avuto un amante maschio, non credo ne avrebbe parlato con Midge, né tanto meno che avrebbe condiviso dettagli sulla sua personalità o sul suo corpo. Un tempo la situazione era molto diversa; di conseguenza, Susie non poteva sapere con esattezza quando fidarsi di qualcuno".

Il prossimo episodio debutterà su Prime Video il 28 aprile 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de La Fantastica Signora Maisel 4.