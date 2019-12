La fantastica signora Maisel: Amy Sherman-Palladino parla del rapporto tra Midge e Lenny

La terza stagione di La fantastica signora Maisel è disponibile da qualche giorno su Amazon Prime Video e i fan di Midge Maisel si sono ributtati a capofitto nelle vicende della stand up comedian più nota del piccolo schermo, interpretata da Rachel Brosnahan. L'attrice è protagonista dello show creato da Amy Sherman-Palladino.

Ed è proprio la creatrice della serie a parlare della terza stagione, in particolare del rapporto tra Midge e il comico Lenny Bruce:"Il ruolo di Lenny nella sua vita è come amico, confidente, come qualcuno che condivide questo viaggio con lei...tutto ciò cambia nel momento in cui vanno a letto. Si tratta probabilmente dell'unica persona della sua vita che l'ha vista come una persona e non come uno straccio. Quella relazione è molto speciale. E penso che avesse troppa paura di farlo".



Fare il grande passo e trasformarla in una relazione. Ma Rachel Brosnahan è contenta che non sia così:"Credo sia stato divertente camminare fino a quella linea ma ho sempre supplicato Amy di non attraversarla. E lei ha accettato" ha spiegato l'attrice.

"Midge apprezza troppo la loro amicizia per correre il rischio per quella che probabilmente è solo l'episodio di una notte. Inoltre non penso che siano sinceramente interessati a intraprendere una relazione. Penso che siano soli. Penso che siano entrambi sul quel sentiero. Penso che si piacciano molto e si divertano" ha spiegato Brosnahan.

Nel frattempo i progressi di Rachel Brosnahan nella stand-up comedy sono evidenti, di pari passo con quelli del suo personaggio. Il cast recentemente ha commentato il momento più emozionante della terza stagione de La fantastica signora Maisel.