La fantastica signora Maisel, annunciata la data di uscita della stagione finale

La fantastica signora Maisel ha finalmente una data di uscita per la quinta e ultima stagione: la serie Prime Video con Rachel Brosnahan nei panni di Midge Maisel, infatti, tornerà sullo schermo il prossimo 14 aprile 2023.

Inoltre, Prime Video ha condiviso il trailer e la sinossi ufficiale. Il primo mostra la donna sorridere sotto i riflettori, mentre così recita la seconda: "Nella quinta e ultima stagione, Midge si ritrova più vicina che mai al successo da sempre sognato, ma solo per scoprire che manca ancora molto per raggiungere il suo obiettivo". Parole simili delineano un numero di ostacoli sempre maggiore nella storia creata da Amy Sherman-Palladino, oltre all'imperante sessismo che non accenna a retrocedere.

Il cast vedrà di nuovo la partecipazione di Tony Shallhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen e tutti gli altri personaggi conosciuti nelle stagioni precedenti; senza contare la celebre Rachel Brosnaha, il cui personaggio, nell'ultimo episodio della stagione precedente, ha avuto un'illuminazione mentre arrancava attraverso la bufera di neve a New York. Non è invece chiaro se Luke Kirby riprenderà il ruolo di Lenny Bruce, così fondamentale nella trama (e in particolare negli ultimi episodi). In compenso, arriva una notizia che rallegrerà i fan: tra i tanti ritorni, Milo Ventimiglia parteciperà nella stagione finale de La fantastica signora Maisel 5!

Il 14 aprile è alle porte, manca sempre meno per assistere alle nuove avventure di Maisel: a riprese concluse, il cast saluta i fan in una foto de La fantastica signora Maisel!