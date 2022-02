La fantastica signora Maisel arriva alla fine: Amazon annuncia la quinta e ultima stagione

A poche ore dal ritorno de La fantastica signora Maisel con la quarta stagione prevista per l'esordio su Amazon Prime Video da domani 18 febbraio, il servizio di streaming on demand ha ufficialmente annunciato a sorpresa la quinta e ultima stagione.

Ebbene si, la pluripremiata serie di Amazon Prime Video si prepara a lanciare la sua ultima battuta, con la produzione degli episodi finali già in corso a New York:

“Amy e Dan con La fantastica signora Maisel hanno tracciato un percorso senza precedenti, migliorando la qualità delle storie che vengono raccontate sulle donne, sfidando le norme del nostro settore e alterando per sempre il panorama dell'intrattenimento", ha dichiarato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. “Le dozzine di premi conquistati in questi anni dalla serie hanno cementato l'eredità di Maisel in tantissimi modi, ma ciò che rimarrà ancora di più nella storia della televisione saranno i personaggi creati da Amy e il mondo gioioso, brillante e singolare al quale ha dato vita insieme a Dan: questa serie ha significato tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo si faranno sentire molto tempo dopo la sua ultima stagione". Il dirigente ha concluso: "Non vedo l'ora che il pubblico mondiale di Prime Video possa assaporare ogni momento del culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile".

Nel corso delle precedenti tre stagioni, La fantastica signora Maisel ha vinto per Amazon Prime Video 3 Golden Globe, 5 Critics' Choice Awards, 5 Emmy Awards e 3 Screen Actors Guild Awards. Per altri approfondimenti, guardate il trailer de La fantastica signora Maisel 4, in uscita da domani su Prime Video.