La fantastica signora Maisel, John Waters entra nel cast della stagione 4

Variety ha confermato che il regista John Waters farà parte del cast della stagione 4 de La fantastica signora Maisel, pluripremiata serie targata Amazon. Waters avrà un ruolo di primo piano all'interno della trama dello show, anche se non sono stati aggiunti ulteriori dettagli al momento e quindi si attendono novità in tal senso.

Attualmente la serie è in fase di produzione, con le riprese della quarta stagione in corso da metà gennaio a New York, come confermato dalla protagonista assoluta della serie, Rachel Brosnahan. John Waters è un regista dalla cifra stilistica inconfondibile, autore di titoli diventati degli autentici cult come Pink Flamingos, considerato il film manifesto del cinema trash.



Altri titoli molto noti diretti da Waters sono Grasso è bello, comedy musicale degli anni '80, che ha visto anche un remake con John Travolta intitolato Hairspray - Grasso è bello.

John Waters ha diretto anche Cri-Baby, film con Johnny Depp, ispirato all'omicidio mai risolto di Carolyn Wasilewski. Nel 2019 John Waters ha ricevuto il Pardo d'Oro al Festival di Locarno.

Attualmente non è ancora stata annunciata la data d'uscita dei nuovi episodi di La fantastica signora Maisel ma è probabile che vedremo i nuovi episodi a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Nel cast ritorneranno, oltre a Rachel Brosnahan, anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollack, Caroline Aaron e Luke Kirby nei panni di Lenny Bruce.

Per un riepilogo completo degli ultimi episodi recuperate la nostra recensione de La fantastica signora Maisel 3.