La Fantastica Signora Maisel: Kelly Bishop tornerà nella stagione 5!

Dopo un'ottima stagione 4, La Fantastica Signora Maisel farà il suo ritorno sui nostri schermi con una quinta e ultima season. Lo show potrebbe ospitare diversi volti noti nel suo atto conclusivo, e secondo quanto riportato da TVLine tra questi ci sarebbe Kelly Bishop.

Per chi non lo ricordasse, l'attrice è stata introdotta proprio nella quarta stagione dello show, dove ha interpretato Benedetta, una match-maker di prim'ordine. Con lei ritorneranno anche altre guest star del capitolo 4 che sono state inserite come personaggi regular in vista del futuro, tra cui ricordiamo Alfie Fuller e Jason Ralph. Ma non finisce qui, perché ci sarà anche Reid Scott, che interpreta il conduttore di un talk show Gordon Ford.

Non è la prima volta che Bishop collabora con la creatrice de La Fantastica Signora Maisel Amy Sherman-Palladino. Le due hanno infatti lavorato insieme per ben 7 anni in Gilmore Girls, celebre serie andata in onda dal 2000 al 2007, e in Bunheads, sfortunato show sulla danza che si è concluso molto presto. Secondo Daniel Palladino, marito di Amy Sherman, il personaggio di Benedetta richiamerà proprio quello interpretato da Bishop in Gilmore Girls, ovvero Emily Gilmore, ma aggiungerà ancora una marcia in più a quest'ultimo, rendendo Benedetta piuttosto esuberante.

Mentre la produzione della quinta stagione de La Fantastica Signora Maisel inizia a New York City, a noi non resta che attendere per avere informazioni circa una data d'uscita, che per il momento sembra molto lontana.