La fantastica signora Maisel, Michael Zegen esulta per la rivelazione di Big Joel

Dopo tanti interrogativi da parte degli spettatori stessi, l'episodio 6 de La fantastica signora Maisel ha finalmente risposto alla domanda della puntata precedente, ossia: perché Joel finisce in prigione?

Ricordiamo infatti come il personaggio abbia "stretto un patto con i mafiosi Frank e Nicky per togliere di mezzo sua mogie Midge", interpretata da Rachel Brosnahan; dopodiché, il sacrificio dell'uomo avrebbe portato all'allontanamento di Midge e Susie.

Da parte sua, questo è stato il commento di Michael Zegen (interprete di Joel): "Non avevo idea del perché fosse in prigione [quando girammo l'episodio 5]. Nessuno me l'aveva detto, non lo sapeva nemmeno Rachel. Semplicemente, abbiamo seguito le direttive. Dopodiché [quando abbiamo ricevuto la sceneggiatura dell'episodio 6] abbiamo finalmente scoperto perché va in prigione. Ho adorato quel momento. Si riferisce soltanto al personaggio di Joel: sta sempre attento a Midge, cercherà a tutti i costi di proteggere lei e i loro figli. Ora tutto ha un senso". E i commenti "interni" alla serie non terminano di certo qui: basti pensare ad Alex Borstein che commenta QUEL colpo di scena de La fantastica signora Maisel.

Zegen ha infine concluso: "Era come se, finalmente, il personaggio avesse ottenuto la sua redenzione. Non che io l'abbia cercata attivamente". Di conseguenza, spera che i fan siano più "clementi" su di lui: "Forse non riceverò più così tante lettere di odio". Era il lontano marzo 2012 quando Michael Zegen espresse la sua delusione per The Walkind Dead 2

Il prossimo episodio della serie, il settimo, sarà disponibile su Prime Video dal 12 maggio 2023.