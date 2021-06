La Fantastica Signora Maisel, Milo Ventimiglia si unisce al cast della quarta stagione

(Non proprio) direttamente da Stars Hollow, è in arrivo Milo Ventimiglia, pronto a conquistare anche il set de La Fantastica Signora Maisel: l'attore di Gilmore Girls e This Is Us si unirà alla quarta stagione della serie Amazon.

Amy Sherman Palladino ci ha abituato a vedere dei volti familiari nelle sue nuove opere, vuoi che sia da Gilmore Girls o che si tratti di Bunheads (A Passo di Danza), non sono mancate felici reunion sullo schermo.

E se La Fantastica Signora Maisel ha già Alex Borstein dalla sua, adesso stanno per arrivare dei rinforzi da Stars Hollow.

Milo Ventimiglia è infatti la nuova aggiunta al cast della serie di Amazon Prime Video, che per la nuova stagione vedrà tornare anche, oltre a Borstein e Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Michael Zegen, Marin Hinkle e Caroline Aaron, assieme a Stephanie Hsu e Luke Kirby.

"Non pensate che non ne abbiamo discusso!" rivelava la Palladino in un'intervista del 2018 in cui si indagava su un possibile cameo dell'interprete di Jess Mariano nello show "Ma deve essere la parte giusta. Non può essere solo un cameo. Deve avere sostanza. E deve accadere quando potrà tagliarsi barba e capelli in modo tale da avere un look appropriato agli anni '50. Ma la reunion ci sarà sicuramente".

E dopo tre anni, così è stato, anche se ancora non abbiamo a disposizione alcun dettaglio sul personaggio che interpreterà Ventimiglia.

Le riprese della quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel sono iniziate le scorso gennaio, e sono attualmente in corso.