La fantastica signora Maisel: morto per overdose l'attore Brian Tarantina

L'attore Brian Tarantina, noto di recente per il ruolo di Jackie nella pluripremiato serie La fantastica signora Maisel, è morto a causa di un'overdose accidentale provocata da un mix letale di fentanil, eroina, cocaina e Diazepam. L'attore è deceduto per un'intossicazione acuta causata dall'effetto combinato delle sostanze assunte.

A stabilirlo è stato il medico legale di New York City, città nella quale Tarantina, 60 anni - di origini italiane e irlandesi - era nato e cresciuto. L'attore è scomparso lo scorso 2 novembre ma la notizia è stata resa pubblica soltanto ora. Il suo corpo è stato scoperto una mattina presto nel suo appartamento a Manhattan, con della sostanza bianca in polvere nelle vicinanze del cadavere.

Brian Tarantina era un attore molto prolifico, tra cinema e tv, e oltre al ruolo di Jackie nella serie La fantastica signora Maisel, ha partecipato a pellicole come Io e zio Buck, Allucinazione perversa, Donnie Brasco e Summer of Sam - Panico a New York.



Tra le serie tv alle quali ha preso parte spiccano Una mamma per amica, The Good Wife e I Soprano. L'ultima apparizione in video di Brian Tarantina è stata nel film Le regine del crimine.

A ricordare l'attore ci ha pensato anche la sua co-star in La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan:"Brian era esilarante, talentuoso e gentile, con un'aurea fottutamente stramba. La nostra famiglia di matti non sarà più la stessa senza di lui".

Brian Tarantina ha interpretato Jackie, il presentatore del Gaslight, dove Midge si esibisce. E proprio l'account ufficiale della serie l'ha voluto ricordare così:"Il Gaslight non sarà più lo stesso senza di te. Grazie Brian Tarantina per aver condiviso tutte queste risate. Mandiamo amore alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile".

La fantastica signora Maisel è stata rinnovata per una quarta stagione dal network nei giorni scorsi; per questa terza stagione ha parlato anche Amy Sherman-Palladino sul rapporto tra Lenny e Midge.