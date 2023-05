La fantastica Signora Maisel, parla Rachel Brosnahan: 'La scena finale è stata spaventosa'

Come anticipato dal trailer della quinta e ultima stagione di La Fantastica Signora Maisel, è tempo per Midge di "rompere le regole" e farlo nella scena finale dello show di Amy-Sherman Palladino è stato "spaventoso" per Rachel Brosnahan (Midge) e Alex Borstein (Susie).

Procedete con attenzione perchè questo articolo contiene spoiler su La Fantastica Signora Maisel.

Nella scena finale dello show, ambientato negli anni '60 che segue i tentativi di Midge Maisel di scalare le vette del successo come comica, un salto nel tempo ci porta avanti di qualche anno. La signora Maisel e Susie si sono riappacificate e adesso si telefonano spesso e si aggiornano sui programmi futuri dell'altra.

Per il cast di La Fantastica Signora Maisel e in particolare per Rachel Brosnahan e Alex Borstein non è stato facile affrontare la scena finale senza tristezza: "Voglio dire, esiste un modo giusto o sbagliato di terminare questo percorso? No. È incredibilmente soddisfacente. È incredibilmente soddisfacente - ha detto Borstein a TheWrap - penso che qualunque cosa Amy avrebbe potuto scrivere sarebbe stata perfetta per concludere lo show".

La scena finale vede Midge e Susie insieme ma le due star non erano nella stessa stanza e quest'assenza è stata "spaventosa" per le attrici:"È stato spaventoso avere il nostro ultimo momento sullo schermo insieme per non essere effettivamente sullo schermo insieme", ha detto Borstein.

“È stato sconcertante e spaventoso - ha aggiunto Brosnahan - Ma forse è giusto così: queste due sono state in grado di separarsi abbastanza da avere le proprie vite ma avere ancora bisogna l'una dell'altra".



Per i fan sarà triste salutare l'irriverente Midge ma possono sempre consolarsi con la rivelazione di Big Joel!