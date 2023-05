La Fantastica Signora Maisel, perché Lenny Bruce appare così poco nella quinta stagione?

Il Lenny Bruce di Luke Kirby è stato una presenza costante nel corso delle cinque stagioni de La Fantastica Signora Maisel, riuscendo di anno in anno a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell'economia della serie: perché, allora, in questa stagione finale si è deciso di ridurne al minimo l'utilizzo?

La cosa, mentre Rachel Brosnahan commenta la scena finale dello show, ci è stata spiegata dal produttore esecutivo Daniel Palladino, che ha attribuito lo scarso impiego del personaggio d Kirby a semplici esigenze di sceneggiatura, e non a decisioni prese a monte dalla produzione per motivi che esulassero dalla voglia di proseguire al meglio con la narrazione.

"Abbiamo sempre usato Lenny Bruce in maniera giudiziosa. Si tratta sempre di ciò di cui la storia necessita. Volevamo che lui entrasse in scena esclusivamente in quei momenti che significassero qualcosa per Midge o per Lenny. [...] Siamo stati davvero entusiasti di ciò che abbiamo fatto con lui in questa stagione. È stato il punto d'arrivo di tutto ciò che avevamo in mente sin dall'inizio" sono state le parole di Palladino.

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere più Lenny Bruce in quest'ultima stagione de La Fantastica Signora Maisel? Diteci la vostra nei commenti, nella consapevolezza che, anche quando si tratta di successi del genere, accontentare tutti è davvero impossibile!