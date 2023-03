La fantastica Signora Maisel, il poster della stagione finale: è il momento della gloria

Dopo l'annuncio della data di uscita della quinta e ultima stagione de La fantastica Signora Maisel, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato anche il primo poster dell'ultimo ciclo di episodi dell'acclamata serie comedy.

La locandina, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, vede la protagonista Midge godersi il suo momento di gloria e affrontare i fotografi sul tappeto rosso: la serie, che ha intrattenuto i fan per sei anni, debutterà con la sua stagione finale il 14 aprile 2023 con tre episodi seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno a sé ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere. Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Un colosso dei premi, The Marvelous Mrs. Maisel ha vinto 20 Primetime Emmy Award, tra gli altri, nella categoria Outstanding Comedy Series; sei Critics Choice Award; quattro Screen Actors Guild Award; tre Golden Globe Award e molti altri. Nell'ultima stagione, anche Milo Ventimiglia tornerà per La fantastica signora Maisel.