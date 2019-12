La fantastica signora Maisel: Rachel Brosnahan parla dei progressi come stand-up comedian

Rachel Brosnahan, star de La fantastica signora Maisel, si è soffermata sui progressi che sta compiendo nella stand-up comedy, di pari passo con quelli del suo personaggio nella serie, Midge Maisel. L'attrice ha spiegato di star imparando insieme al personaggio, per diventare tecnicamente una stand-up comedian sempre più brava.

"La stand-up, in un certo senso, è più facile. Si diventa un po' più fiduciosi con la pratica" ha affermato Brosnahan a The Wrap, in vista del debutto della terza stagione "Ma il pubblico sta diventando sempre più grande e stiamo portando lo show sulla strada. E l'abbiamo letteralmente fatto. Mi sono esibita a Miami di fronte ai locali di Miami. Quindi, proprio quando penso di sentirmi a mio agio, si presenta una nuova curva".

Un processo che ha conferito timore sia a Rachel Brosnahan sia a Midge Maisel; stare davanti ad una folla e cercare di farla ridere.



Durante la prima stagione dello show Midge non era una comica. Era una moglie e una madre divertente che trovava dell'umorismo nella vita di tutti i giorni:"Era solo una donna divertente, che ha avuto un prolungamento di questa ironia sul palco. Ed è stato divertente" ha dichiarato Rachel Brosnahan "Poi è inciampata in questa carriera che ha scoperto di amare e di voler perseguire".

Nella terza stagione Midge si esibisce in strada con il famoso cantante Shy Baldwin (Leroy McClain) come apertura dello show, dov'è esposta ad un pubblico più ampio e più critico da tutto il Paese:"Dovrà migliorare tecnicamente. Dovrà scrivere battute più rigorose, improvvisare meno. E dovrà essere in grado di raccontare grandi barzellette quando non ha un crollo o quando non è sconvolto o arrabbiata con qualcuno o per qualcosa che è successo nella sua vita. Si tratta di una sfida, il che significa che devo diventare una comica con una tecnica migliore, il che è terrificante" ha scherzato Brosnahan.

"Questa è un'arma a doppio taglio ma una delle più grandi sorprese per me, è che per quanto sia intelligente Midge - e lo è - la sua crescita è lenta. E sembra non sentire che anche le persone che le stanno accanto le dicano che hanno problemi. In particolare con Susie. Spesso è cieca alle sofferenze degli altri, e per una persona così intelligente questo mi ha sorpreso. Sta crescendo ad un ritmo che vorrei fosse più veloce. Ma sta crescendo, e cresce di più nella terza stagione di quanto abbia fatto nelle prime due".

Per quanto riguarda la terza stagione, il cast ha commentato uno dei momenti più emozionanti de La fantastica signora Maisel. Tra i personaggi, Susie si troverà di fronte ad un bivio nella terza stagione.